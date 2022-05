Mannen nageroepen in Utrechtse campagne tegen straatintimidatie

Niet vrouwen, maar juist mannen worden vrijdag in het centrum van Utrecht nageroepen terwijl ze over straat lopen. Met de actie trapt de gemeente een “schurende campagne” af tegen straatintimidatie, iets waar de helft van de Utrechtse vrouwen en meisjes regelmatig slachtoffer van is.

Met de actie wil de gemeente mannen, die vaak dader zijn van dit gedrag, laten voelen hoe ongemakkelijk en soms zelfs bedreigend straatintimidatie is, aldus burgemeester Sharon Dijksma. Ze onderschrijft dat niet alle mannen vrouwen intimideren op straat, maar dat zij wel “een belangrijke schakel zijn in het tegengaan” van seksueel overschrijdend gedrag.

De actie wordt uitgevoerd bij de Stadhuisbrug in het centrum van de stad, waarbij mannen tussen 15.00 en 17.00 uur vanuit een scherm live nageroepen worden door een vrouw. “Het begint onschuldig, maar wordt steeds vervelender.” Met een nagesprek worden mannen bewust gemaakt van de gedragsverandering die nodig is en welke rol zij daarin kunnen spelen, zoals het aanspreken van vrienden op ongewenst gedrag of wat ze als omstander of partner kunnen doen.

De campagne die op de actie volgt start 23 mei in Utrecht en op sociale media. Daarin krijgt ook het belang van het melden van straatintimidatie aandacht, zodat de gemeente inzicht krijgt waar, wat, wanneer, door wie gebeurt. De actie richt zich op vrouwen en meisjes, maar daarnaast is er ook oog voor andere slachtoffergroepen als lhbtiq+ers en mensen die zichtbare een geloof uitdragen.