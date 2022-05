Minister: meer samenwerken met buurlanden tegen illegaal vuurwerk

Minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid wil nog dit jaar nauwer samenwerken met de Belgische en Duitse politie in het tegenhouden van illegaal vuurwerk. Ze wil het voor elkaar krijgen dat Nederlanders over de grens niet meer zo gemakkelijk aan vuurwerk kunnen komen dat in eigen land verboden is, zoals vuurpijlen en knalvuurwerk. Dat zei de minister in een debat over de jaarwisseling.

Yeşilgöz zegt dat politie en justitie “hoe dan ook” willen voorkomen dat gevaarlijk vuurwerk vanuit de buurlanden Nederland binnenkomt. Ze denkt hier betere afspraken over te kunnen maken met België en Duitsland. Ook wil ze beter toezien op aankopen bij buitenlandse webwinkels en de loodsen aanpakken waar illegaal vuurwerk wordt opgeslagen. Zo kunnen loodsen die vlak voor oud en nieuw gehuurd worden, gecontroleerd worden met honden.

Over een algeheel vuurwerkverbod kan Yeşilgöz nog weinig zeggen, want dat is een “belangenafweging”. Volgens haar denken “volk, Kamer, artsen, hulpverleners” en de vuurwerkbranche daar verschillend over. Zo noemt ze de jaarwisseling een traditie voor veel Nederlanders en belangrijk voor veel ondernemers. GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben een wetsvoorstel gemaakt om al het vuurwerk juist te verbieden. Daar wordt later dit jaar nog over gesproken.

Onder anderen Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) wees erop dat er bij de afgelopen twee jaarwisselingen veel minder vuurwerkslachtoffers waren. Dat kwam door het vuurwerkverbod dat gold vanwege corona. Begin 2021 bleek het aantal vuurwerkslachtoffers met 70 procent afgenomen ten opzichte van 2020 en dit jaar met 40 procent.

De minister vindt de veiligheid met oud en nieuw “ongelofelijk belangrijk”. Ze denkt dat georganiseerde vuurwerkshows veel letsel kunnen voorkomen en gaat hierover in gesprek met de veiligheidsregio’s. Wel werd er in het debat op gewezen dat veel kleinere gemeentes geen geld hebben om dergelijke shows te kunnen organiseren.