Minister verwacht snel namen van uithuisgeplaatsten te krijgen

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) denkt een “technische oplossing” te hebben gevonden waardoor hij erachter kan komen wie de gezinnen zijn in de toeslagenaffaire bij wie een kind uit huis is geplaatst. Dat heeft hij tegen de Kamer gezegd. Het kabinet wil graag weten “over wie we het nu hebben”, maar privacywetgeving verbiedt dat statistiekbureau CBS de namen kan geven.

In overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens werkt Weerwind nu aan een technische greep die wellicht soelaas biedt. Over twee tot drie weken weet hij hier meer over, vertelde hij de Kamer. De minister benadrukt nauw op te trekken met de privacywaakhond “om te voorkomen dat ik hier fouten mee maak”.

Hij hoopt zo te achterhalen wie de 555 kinderen zijn die per eind december 2021 nog niet zijn herenigd met hun ouders. “Dan ga ik ze persoonlijk benaderen.”

Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam deze week met nieuwe cijfers over de kwestie. In totaal zijn tussen 2015 en 2021 zeker 1675 kinderen uit huis geplaatst. De cijfers geven nog geen compleet beeld.