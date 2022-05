Mogelijk meer aanpassingen in dienstregeling NS deze zomer

De NS moet deze zomer mogelijk meer maatregelen nemen in de dienstregeling, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Door een tekort aan hoofdconducteurs wordt vanaf 13 juni al de tienminutentrein op het traject tussen Arnhem en Rotterdam tijdelijk teruggezet naar een kwartierdienst. “De vooruitzichten zijn niet rooskleurig”, aldus de NS donderdag.

“Voor deze lijn is dat met de huidige lagere reizigersaantallen voldoende. Daarmee blijft het effect voor reizigers voorlopig beperkt.” De vooruitzichten zijn echter niet zo positief, waardoor de NS deze zomer mogelijk meer maatregelen moet nemen “en belemmerd wordt in de beoogde groei”. De NS kan kortere treinen laten rijden dan gebruikelijk, waar het aantal reizigers dit toelaat. “Op een kortere trein werken immers minder conducteurs. Zo voorkomt NS dat de dienstregeling op meer lijnen aangepast moet worden.”

Op dit moment zijn er ongeveer 1100 vacatures. De NS was naar eigen zeggen wel voorbereid op uitstroom van personeel door bijvoorbeeld (vervroegd) pensioen. Het bedrijf had de werving op die verwachting ingericht, maar ziet zich nu onder meer geconfronteerd met hoog ziekteverzuim in de nasleep van corona en krapte op de arbeidsmarkt die veel groter is dan vooraf werd gedacht.