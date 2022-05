Nog vier personen vast na kampioensfeest Ajax

Na de viering van het kampioensfeest van Ajax woensdagavond in Amsterdam zitten nog vier personen vast. Hun zaken worden momenteel afgehandeld, zegt een woordvoerder. In totaal arresteerde de politie 51 personen in de hoofdstad, variƫrend in de leeftijd van 14 tot 42 jaar oud. De meesten konden snel daarna weer naar huis.

Volgens een politiewoordvoerder zitten twee personen nog vast voor bedreiging, een voor vuurwerkbezit en een omdat hij zijn vrouw zou hebben geslagen.

Ajax won in de Johan Cruijff ArenA van sc Heerenveen (5-0) en behaalde daarmee de 36e landstitel. Dit leidde tot een groot feest in en om het stadion, waar direct na de wedstrijd een huldiging plaatsvond, maar ook op het Leidseplein. De politie sprak na afloop van een “feestelijke en beheersbare avond”.