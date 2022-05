Oppositie boos over financiële perikelen om uitbreiding ic-bedden

De oppositie in de Tweede Kamer is boos over het financiële conflict dat het ministerie van Volksgezondheid tijdens de coronapandemie had met ziekenhuizen over uitbreiding van de bedden op de intensive cares. Onder meer omdat er geen overeenstemming was over de aantallen in de beginsituatie, liep de noodzakelijke uitbreiding niet goed, meldde NRC na eigen onderzoek.

GroenLinks en Groep-Van Haga willen een debat om snel opheldering te krijgen over de kwestie. “Het aantal IC-bedden opschalen is een lastige klus, dat begrijpen we allemaal. Maar als het ministerie van VWS ziekenhuizen ontmoedigt om de IC op te schalen, uit angst voor budgetoverschrijding, dan is er iets goed misgegaan”, twittert Lisa Westerveld van GroenLinks.

Wybren van Haga is furieus. “Wij hebben de hele coronacrisis gevraagd om de zorg juist op te schalen, maar de zieke mensen die echt hulp nodig hadden, kregen niets door ambtelijk gesteggel. Terwijl voor vaccins en niet-werkende mondkapjes wél snel de beurs werd getrokken”, laat Van Haga weten.

PVV’er Fleur Agema twittert: “De schoften hadden liever een lockdown, liever afschaling reguliere ziekenhuiszorg, liever 95 mrd op de staatsschuld, liever 22% jongeren die zelfmoord overwogen, dan te investeren in ziekenhuiscapaciteit. Zo slecht.”

SGP-Kamerlid Kees van der Staaij: “Verontrustend dat financieel gesteggel bij VWS, tijdens hoogtepunt coronacrisis, heeft geleid tot minder grote opschaling van IC-capaciteit dan mogelijk was. Opheldering hierover is nodig.” JA21 stelt Kamervragen aan zorgminister Ernst Kuipers.