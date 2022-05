Rechtbank doet uitspraak in zaak Drentse ‘kofferbakmoord’

De rechtbank in Assen doet donderdag uitspraak in de strafzaak tegen de 43-jarige Hans O. uit Emmen, die wordt verdacht van de moord op Ralf Meinema in maart 2017. Het stoffelijk overschot van de man uit Klazienaveen lag in de kofferbak van zijn eigen auto. De wagen lag half in het water van het Stieltjeskanaal bij Coevorden.

Het Openbaar Ministerie heeft achttien jaar cel tegen O. geƫist. Volgens het OM is Meinema met een zwaar voorwerp meermalen op zijn hoofd geslagen. Hersenletsel is hem fataal geworden. O. is volgens het OM vermoedelijk de laatste persoon die contact had met het slachtoffer. Dit zou blijken uit telefonische contacten tussen O. en Meinema. Drugshandel zou de achtergrond vormen van de moord.

O. werd in 2018 al eens aangehouden, maar kwam vanwege te weinig bewijs op vrije voeten. De man bleef wel verdachte in deze zaak. Hij werd in oktober 2020 opnieuw opgepakt nadat een anonieme getuige belastend over hem had verklaard. Ook was DNA-materiaal van O. in de broekzak van het slachtoffer aangetroffen.

De Emmenaar ontkent stellig iets met de dood van Meinema te maken te hebben. Zijn advocaat Nico Meijering heeft betoogd dat de aangevoerde bewijzen gebaseerd zijn op aannames en speculaties. Meijering zei dat hij niet eerder meemaakte dat een zaak met zo weinig bewijs voor de rechter werd gebracht.