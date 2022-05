Rutte: tot uithuisplaatsing wordt echt niet lichtzinnig besloten

Premier Mark Rutte heeft in het debat over de uithuisplaatsing in de toeslagenaffaire benadrukt dat dit soort besluiten “in algemene zin niet lichtzinnig worden genomen”. Het kabinet wil “professionals beschermen” en benadrukken dat jeugdzorgmedewerkers en rechters “hun werk naar eer en geweten doen”, zei de premier tegenover een uiterst kritische Kamer.

Die opmerking “zal misschien irritatie oproepen”, waarschuwde Rutte al. Hij kreeg inderdaad schampere reacties van gedupeerde ouders op de publieke tribune. Ook SP-leider Lilian Marijnissen reageerde gefrustreerd. Jeugdzorgmedewerkers geven volgens de socialiste aan dat die besluiten juist niet zorgvuldig worden genomen, omdat zij niet genoeg tijd en middelen hebben. Soms zijn ook ouders niet gehoord, zei Marijnissen.

Rutte erkende tegenover haar dat de jeugdzorg “niet probleemloos functioneert”, dat er fouten worden gemaakt en dat het stelsel kwetsbaarheden kent waaraan wordt gewerkt.

De premier zei dat de overheid in deze affaire niet het “schild voor zwakkeren is geweest, integendeel”. Een uithuisplaatsing is een “absolute nachtmerrie”. Als het kan, moeten kinderen en ouders zo snel mogelijk herenigd worden, of op zijn minst weer contact krijgen, vindt Rutte net zoals de Kamer.