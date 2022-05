Strafzaak over neersteken vrouw in bijzijn eigen kind

De man die ervan wordt verdacht in september vorig jaar zijn ex-vriendin op klaarlichte dag in Den Bosch te hebben doodgestoken, staat donderdag terecht in de rechtbank in Den Bosch. Het 34-jarige slachtoffer werd woensdag 8 september aan het Ploossche Hof in Den Bosch neergestoken, in het bijzijn van haar 1-jarige kind. Meerdere mensen waren getuige van het geweld.

Omstanders grepen in en wisten de vluchtende verdachte, de vader van het kind, vast te pakken en aan de gealarmeerde politie over te dragen. Het kind bleef ongedeerd. De vrouw overleed ter plaatse. Volgens de politie heeft de man meermaals op de vrouw ingestoken.

De verdachte is de 32-jarige Jeffrey van den D. uit Nieuwegein. Hij zou een relatie hebben gehad met het slachtoffer. De vrouw en hun gezamenlijke kindje logeerden al geruime tijd bij haar familie in Den Bosch.

Het Openbaar Ministerie zei eerder er rekening mee te houden dat relatieproblemen de achtergrond van de steekpartij vormen. Eerder dit jaar is het psychiatrisch en psychologisch onderzoek naar de geestesgesteldheid van de man afgerond.