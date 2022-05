Van Ooijen: ‘stevig pakket’ voor uithuisgeplaatste kinderen

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) vindt dat het kabinet “een heel stevig pakket” heeft neergelegd om uithuisgeplaatste kinderen en hun ouders die het slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire te helpen. Dat stelde de bewindspersoon voorafgaand aan het Kamerdebat over de uithuisplaatsing van kinderen.

“Het is verschrikkelijk wat er met de ouders is gebeurd. Als er dan ook nog sprake is van een uithuisplaatsing, dan weet je dat het dubbelop ellende is”, zegt Van Ooijen.

Het CBS meldde woensdag dat 1675 kinderen van door de toeslagenaffaire gedupeerde ouders in de periode van 2015 tot en met 2021 uit huis zijn geplaatst. Dat is hoger dan het eerder gepubliceerde cijfer van 1115 kinderen. Van Ooijen vindt het goed dat het kabinet nu beter weet hoe het met de cijfers zit. “Maar ik kijk naar ieder kind, iedere ouder en iedere individu en dan weten we hoe pijnlijk dit is.”

Met het pakket aan maatregelen, “heeft het kabinet alle mogelijke opties neergezet”, zegt de staatssecretaris. “We moeten kijken of de maatregelen werken en effectief zijn.” Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming wilde voor het debat niet meer kwijt dan dat het goed is dat de Kamer hier vandaag over debatteert. Ook premier Rutte gaf vooraf geen commentaar.