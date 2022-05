Vandaag Inside vanaf maandag weer op televisie, met Derksen

Het programma Vandaag Inside keert aanstaande maandag terug op televisie met Johan Derksen en Wilfred Genee en René van der Gijp. Dat meldt Talpa donderdag in een verklaring.

De drie presentatoren besloten 29 april te stoppen na een storm van commotie over een bekentenis van Derksen, dat hij een halve eeuw geleden een bewusteloze vrouw zou hebben gepenetreerd met een kaars. Later herriep hij zijn verhaal en zei dat er geen penetratie was geweest.

Woensdag ontstond verwarring toen Derksen in het AD zei dat het driemanschap maandag terug zou komen op televisie. Zijn maatje Van der Gijp stelde in RTL Boulevard van niets te weten en ook Talpa stelde de uitspraken van Derksen “voorbarig” te vinden.

Paul Römer, directeur radio en televisie van Talpa, zei donderdagochtend nog “geen verantwoordelijkheid te nemen” voor de uitspraken van Talpa. Hij wilde op NPO Radio 1, waar hij te gast was, geen tekst en uitleg over de situatie geven: “Alles wat je zegt is alleen maar olie op het vuur, quotes gaan direct een heel eigen leven leiden”, aldus de Talpa-baas.

Marco Louwerens, directeur TV van Talpa, stelt in een korte verklaring dat het bedrijf stelling heeft genomen tegen de manier waarop Derksen zijn verhaal deed en de manier waarop hij met het onderwerp is omgegaan. “We weten dat de mannen af en toe op het randje lopen en dat typeert het programma, maar dit was vanzelfsprekend in meerdere opzichten een stap te ver.” Wat Talpa betreft is de zaak daarmee gesloten. “Vandaag Inside blijft een programma waar onder andere discussies en gesprekken over uiteenlopende thema’s in de openbaarheid gevoerd worden.”

De rel vertoont gelijkenissen met een soortgelijk incident in juni 2020. Toen vielen veel mensen over een grappig bedoelde opmerking die Derksen maakte over Zwarte Piet en rapper Akwasi. Derksen riep toen ook geen zin meer te hebben in het programma. Hij liet in zijn biografie echter weten dat John de Mol, de baas van Talpa, hem toen aan zijn contract hield. Talpa Network wilde de afgelopen twee weken geen toelichting geven op de vraag of dit nu ook een rol speelde.

VI is de grote hit van SBS6. Veronica Inside, zoals het programma vroeger heette, trok in 2019, 2020 en 2021 gemiddeld rond de 620.000 kijkers. Sinds januari 2022 is VI dagelijks te zien op SBS6 en ligt het gemiddelde aantal kijkcijfers tussen de 800.000 en 900.000.