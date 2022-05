VVD’er Verkuijlen: afwijzen vragen in debat inschattingsfout

Het was een “inschattingsfout” om geen onderbrekingen en vragen toe te staan tijdens zijn inbreng in het debat over de uithuisplaatsingen in het toeslagenschandaal, zegt VVD-Kamerlid Ruud Verkuijlen. Hij hield zijn ‘maidenspeech’ tijdens het gevoelige debat, en volgens de ongeschreven regels krijgen Kamerleden daar meer tijd voor, en mogen Kamerleden van andere partijen de spreker niet onderbreken. “Ik had dat beter anders kunnen doen”, zegt Verkuijlen achteraf.

Politici van de oppositie waren niet te spreken over Verkuijlens besluit, ook omdat de VVD de grootste partij is die al vele jaren meebestuurt. Het zorgde er ook voor dat de aanwezige getroffen ouders tijdens zijn bijdrage wegliepen. Dat moment was “doorslaggevend”, zegt de liberaal nu. Hij benadrukt dat hij een “beginnend politicus” is die de situatie verkeerd heeft ingeschat. Ook binnen zijn partij is de aanpak van zijn eerste speech in de grote, plenaire zaal van de Tweede Kamer besproken, maar de VVD heeft toen besloten het bij een maidenspeech te houden.

Nadat het kabinet antwoord heeft gegeven op vragen van de Kamer, komen de Kamerleden nog een keer aan de beurt in het debat. In die zogenoemde tweede termijn kunnen andere partijen Verkuijlen wel bevragen, benadrukt hij.