Wilders weer niet welkom in Molenbeek, wijkt uit naar andere wijk

PVV-leider Geert Wilders ziet af van zijn voorgenomen bezoek aan de multiculturele Brusselse wijk Molenbeek nu dat is verboden. Hij wijkt uit naar een ander deel van de Brusselse hoofdstad.

Samen met zijn Vlaamse geestverwant Filip Dewinter wilde Wilders in Molenbeek protesteren tegen de ‘islamisering’ die ze bespeuren. Ze bezwoeren dat ze er niet op uit waren “de boel op stelten te zetten”, maar burgemeester Catherine Moureaux verbood het bezoek niettemin.

Vijf jaar geleden zagen Wilders en Vlaams Belang-kopstuk Dewinter ook al af van een “islamsafari”, zoals ze het noemden, door Molenbeek nadat de toenmalige burgemeester dat had gedwarsboomd. De rechter gaf de twee naderhand gelijk.

Moureaux “haat vrijheid en prefereert verboden en intolerantie”, twittert Wilders. “De overeenkomst tussen de autoritaire socialistische burgemeester en de totalitaire islamitische ideologie van haar inwoners in Molenbeek is opvallend.” Wilders en Dewinter zien Molenbeek, dat veel moslims telt, als een haard van het jihadisme in Europa. Meerdere verdachten van de terreuraanslagen in Parijs in 2015 en Brussel in 2016 hielden zich er op, brengen ze steevast in herinnering.

De burgemeester heeft de wandeling door het stadsdeel via een politieverordening verboden. De politie zag risico’s in het bezoek. Ook medestanders van het tweetal zijn niet welkom.

Dewinter zinspeelde er eerder op dat ze bij een verbod zouden uitwijken naar een andere Brusselse wijk. “Wilders en ikzelf leggen ons hier niet bij neer”, houdt hij vol. De twee bezoeken eerst het Vlaamse parlement “en vandaar verder”, twittert de Vlaams Belang-politicus.