Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen duikt naar 555

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is vrijdag gedaald naar 555. Dat blijkt uit een opgave van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dit aantal was sinds medio oktober niet zo laag. Donderdag lagen er nog 600 coronapatiënten in het ziekenhuis, de week ervoor waren het er nog tientallen meer.

Op de intensive cares liggen nu veertig mensen met corona, van wie er één nieuw bijkwam in het afgelopen etmaal. Op de verpleegafdelingen worden 515 mensen verzorgd die corona hebben. Daar lag het aantal nieuwe opnamen op 43.

Dinsdag werden er helemaal geen nieuwe mensen met corona op een ic opgenomen, voor het eerst sinds 7 juli vorig jaar.