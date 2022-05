COA verwacht dit weekend geen capaciteitstekort Ter Apel

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht dat er dit weekend geen tekort aan opvangplaatsen zal zijn in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat komt doordat er sprake is van uitstroom van mensen en doordat zich in het weekend sowieso minder asielzoekers melden.

Vijftig asielzoekers gaan vrijdag nog vanuit Ter Apel naar Sittard-Geleen om daar te worden opgevangen, waarschijnlijk voor langer dan 24 uur, zegt een woordvoerster. De honderd mensen voor wie noodopvang was geregeld in Zuidbroek voor de nacht van donderdag op vrijdag, zijn vrijdagmiddag in Nijmegen aangekomen. Ze verblijven daar in een sporthal.

Volgens de COA-woordvoerster gaat het in beide gevallen om bedden in een opvang die eigenlijk is bedoeld voor vluchtelingen uit OekraĆÆne. Maar daar zijn volgens haar “veel lege plekken”. Ze wijst er verder op dat er ook nog mensen uit Ter Apel zijn vertrokken naar plaatsen die zijn vrijgekomen in de reguliere opvang. “Met deze uitstroom verwachten we dat er voor iedereen die zich de komende dagen aanmeldt plek zal zijn.”

In het weekend ligt de instroom van asielzoekers lager dan op werkdagen, zegt de woordvoerster. “Doordeweeks melden zich zo’n tweehonderd man per 24 uur, in het weekend is dat de helft.”