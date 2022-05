Erehaag voor slachtoffer scooterongeval Alblasserdam

Inwoners van Alblasserdam hebben samen met burgemeester Jaap Paans vrijdagmiddag een grote erehaag gevormd bij de uitvaart van een van de twee slachtoffers van het scooterongeluk vorige week vrijdag. De uitvaart van het andere slachtoffer werd tegelijkertijd in besloten kring gehouden.

De twee vrouwen zaten samen op de scooter toen ze in botsing kwamen met een man uit Papendrecht. Een 19-jarige vrouw uit Alblasserdam overleed kort na het ongeluk en een 18-jarige plaatsgenote stierf later in het ziekenhuis.

Eerder vrijdag was in Alblasserdam al de uitvaart van de 34-jarige vrouw die vorige week werd doodgeschoten in een zorgboerderij in de Zuid-Hollandse plaats. Veel mensen stonden langs de route van de rouwstoet met koets om afscheid van haar te nemen. Sommigen waren zichtbaar geƫmotioneerd. Ook hierbij was Paans aanwezig om zijn medeleven te betonen.

“Het is heel indrukwekkend dat een heel dorp massaal de vlaggen halfstok hangt en dat de molens in de hele Alblasserwaard in rouwstand gaan, dat is echt uitzonderlijk”, aldus de burgemeester vrijdag.

De uitvaart van het andere slachtoffer van het schietincident wordt later in een andere gemeente in besloten kring gehouden. Twee ernstig gewonden van het drama op de zorgboerderij liggen nog in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn wil het Openbaar Ministerie om reden van privacy niet melden.

Op openbare gebouwen, kerken en heel veel woningen in de gemeente hangen vrijdag de vlaggen halfstok. Beide drama’s in Alblasserdam gebeurden op dezelfde dag. Paans sprak van een “zwarte dag”.

Komende zondagavond om 20.00 uur is er op het Scheldeplein een bijeenkomst voor jongeren om “te luisteren, om te zien en te delen met elkaar”, meldt de gemeente Alblasserdam.