Harbers: liever geld naar klimaataanpassing dan compensatie boer

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers geeft liever geld uit aan maatregelen om de Nederlandse waterhuishouding toekomstbestendig te maken dan aan een regeling voor boeren die schade leiden als gevolg van klimaatverandering. “Zeker in de landbouw geldt: je werkt met de natuur en de natuur is grillig. In principe is dat voor eigen risico.”

“Nederland heeft op het ene moment te veel water en op het andere moment te weinig”, zegt Harbers. “We moeten ervoor zorgen dat we beide dingen goed kunnen opvangen.” Volgens hem zal dit probleem Nederland “waarschijnlijk nog heel lang parten spelen”. Toch vindt hij compensatie voor boeren die hiermee te maken krijgen “gewoon heel ingewikkeld”.

Er is wel een schaderegeling voor boeren die last hebben van bedrijven die een vergunning hebben om grondwater te onttrekken, maar natuurlijk regentekort valt daar niet onder. “Je kunt altijd die schadeclaim indienen”, aldus de minister, maar “het is best een uitzoekerij om te kijken: wat komt door degene die een vergunning heeft om grondwater te onttrekken en wat komt door een regentekort”.