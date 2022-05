Kabinet kijkt naar gedwongen opvang asielzoekers in rijksgebouwen

Het kabinet kijkt naar de mogelijkheid om gemeenten te dwingen asielzoekers op te vangen in gebouwen die bezit zijn van de landelijke overheid. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) wil die mogelijkheid volgende week in de ministerraad bespreken, maar hij benadrukt dat er nog niks over is besloten.

De asielzoekerscentra in Nederland zitten al langer overvol, en gemeenten komen vooralsnog niet over de brug met voldoende extra plekken. Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel waarmee het mogelijk moet worden gemeenten te dwingen meer asielzoekers op te vangen, maar dat voorstel ligt er naar verwachting pas in de zomer.

Van der Burg zei woensdag al ook andere mogelijkheden te verkennen. Hij vindt het “geen gek idee” dat rijksgebouwen een rol spelen in een mogelijke oplossing. “Volgende week vrijdag ga ik in de ministerraad over een aantal zaken in gesprek. Ik ga het eerst met de ministerraad bespreken, na afloop kom ik u tegen en zal ik op verschillende punten ingaan”, zei van der Burg vrijdag tegen de verzamelde journalisten voorafgaand aan de ministerraad.