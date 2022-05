Kabinet mikt op compensatie ’toeslagenkinderen’ vanaf begin 2023

Het kabinet verwacht begin volgend jaar te kunnen beginnen met de eerste herstelbetalingen aan kinderen die de dupe zijn geworden van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag. Een wetsvoorstel waarin de regeling is opgenomen, is voor spoedadvies naar de Raad van State gestuurd. Doel is om het nog voor het zomerreces in de Tweede Kamer te behandelen.

De kindregeling maakt deel uit van een breder wetsvoorstel dat een juridische basis moet bieden aan alle herstelmaatregelen naar aanleiding van het toeslagenschandaal, waarin tienduizenden ouders slachtoffer werden van een ontspoorde fraudejacht door ambtenaren van de Belastingdienst. Het wetsvoorstel moet voor gedupeerden ook inzichtelijker maken op welke regelingen zij aanspraak kunnen maken.

Tot dusver werden herstelmaatregelen vastgelegd in losse beleidsbesluiten, zoals de Catshuisregeling die voor gedupeerde ouders voorziet in een eerste vergoeding van 30.000 euro en hulp bij de aanpak van schulden. Onder andere de Raad van State had daar veel kritiek op.

In het wetsvoorstel zit ook een regeling voor mensen die de dupe zijn geworden van misstanden rond de zorg- en huurtoeslag en het kindgebonden budget. Voor de eerder aangekondigde regeling voor ex-partners van slachtoffers heeft staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) een ander wetsvoorstel in voorbereiding.