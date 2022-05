Kabinet neemt nog geen besluit over aanwezigheid bij WK Qatar

Het kabinet zet voorlopig de dialoog met Qatar over mensenrechten voort. Pas op een later tijdstip zal een besluit worden genomen of er een delegatie van het kabinet naar het WK voetbal gaat in november.

De ministerraad sprak vrijdag over de kwestie. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) zei het “gesprek een kans te willen geven”. Ook omdat het “vruchten lijkt af te werpen”, zei hij meerdere keren, zonder concreet te worden.

De Tweede Kamer nam begin vorig jaar een motie aan waarin het kabinet wordt opgeroepen geen officiƫle afvaardiging naar het evenement te sturen omdat er veel misstanden zijn met arbeidsmigranten die de stadions bouwen.

“Ik vind het wel verstandig om verder te praten en dan later tot een weloverwogen afweging te komen”, zei Hoekstra na de ministerraad.