Museum Arnhem na jaren weer open

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch opent vrijdagochtend het vernieuwde Museum Arnhem, samen met directeur Saskia Bak. Het is sinds 2017 dicht geweest door een grootscheepse verbouwing, die moeizaam op gang kwam. Aanvankelijk was er geen aannemer te vinden die aan de klus wou beginnen voor het toen beschikbare budget. De verbouwing kon uiteindelijk doorgaan voor 23 miljoen euro. De Arnhemse gemeenteraad stelde 22,5 miljoen euro beschikbaar, de provincie Gelderland een half miljoen.

Het museum dat vooral bekendstaat om zijn (neo- of magisch) realisten uit de afgelopen eeuw, is nu echter klaar en uitgebreid met onder meer een bijzondere tentoonstellingsvleugel. Het ontwerp is van Benthem Crouwel Architects, bekend van onder meer het Stedelijk Museum Amsterdam en het station Rotterdam Centraal. De vleugel zweeft deels boven de aarde, als een “cliffhanger”, zegt het museum zelf. Van daaruit is er een zeer royaal uitzicht over de omgeving. Bovendien is er nu veel meer expositieruimte in het museum, 550 vierkante meter extra. Ook de beeldentuin is vernieuwd.