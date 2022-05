OM onderzoekt aangifte van agente door chef

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland onderzoekt aangiftes van twee politiemedewerkers, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van De Gelderlander. Die krant meldt dat een agente uit Arnhem zegt thuis verkracht te zijn door haar chef. De politiechef ontkent en heeft aangifte gedaan van smaad, laster en stalking.

De aangifte van verkrachting en de tegenaangifte heeft het OM in onderzoek. De Gelderlander zag de aangifte van de agente in. Daarin zegt zij maandenlang een affaire te hebben gehad met de politiechef. Twee maanden na het verbreken van de relatie zou zij bij haar thuis in november 2020 door de man zijn verkracht. In april 2021 heeft zij de affaire gemeld aan het integriteitsbureau van de politie en in oktober dat jaar meldde ze de verkrachting bij het team Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK).

De 57-jarige politiechef ontkent de aantijging tegenover de lokale krant en zegt dat hij vals wordt beschuldigd. Daarom heeft hij op zijn beurt aangifte gedaan tegen de vrouw, die eind 2021 korte tijd aangehouden zou zijn, omdat zij zich na het beƫindigen van de relatie had misdragen richting de chef. Zij erkent die misdragingen.

Beide medewerkers zouden sinds de start van een intern onderzoek maanden geleden thuiszitten.