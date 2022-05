Rouwstoet voor slachtoffer schietpartij Alblasserdam

Voorafgaand aan de besloten uitvaart van het 34-jarige slachtoffer van de schietpartij op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam vorige week, trekt vrijdag een rouwstoet door die gemeente. De familie van de vrouw heeft via een advertentie mensen gevraagd langs de route te staan voor een laatste groet. Vrijdag zijn in Alblasserdam ook de uitvaarten van de twee slachtoffers die op dezelfde dag bij een scooterongeluk om het leven kwamen.

De uitvaart van het tweede slachtoffer van de schietpartij, een 16-jarig meisje, is later op een andere plek.

Vorige week vrijdag kreeg de Zuid-Hollandse gemeente te maken met twee tragische gebeurtenissen. Bij het scooterongeval kwamen een 18-jarige en 19-jarige vrouw uit Alblasserdam om het leven. Bij de schietpartij vielen twee doden en raakten een 20-jarige vrouw en 12-jarige jongen zwaargewond.

Voor het schietincident zit een 38-jarige man uit Oud-Alblas vast. Hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een dodelijk misdrijf in Vlissingen, op de avond van 4 mei. Voor het scooterongeval is een 24-jarige automobilist opgepakt. Hij wordt verdacht van doodslag, onduidelijk is nog welke omstandigheden voor die verdenking zorgen.