Rutte: gesprekken met oppositie hebben veel opgeleverd

Premier Mark Rutte is tevreden over de gesprekken die hij en minister Sigrid Kaag (Financiën) afgelopen week voerden met de oppositie over de financiële plannen van het kabinet. Hij spreekt van een “hele plezierige ronde” waarin hij en Kaag veel informatie hebben opgehaald. “Pagina’s lang, en daar gaan we mee aan de slag”, aldus Rutte in zijn wekelijkse persconferentie.

Niet alle partijen waren te spreken over de rondgang van Rutte en Kaag. Met name de PvdA en GroenLinks, twee partijen die het kabinet aan de benodigde meerderheid in de Eerste Kamer kunnen helpen, waren na afloop teleurgesteld. Zij misten bij het kabinet een gevoel van urgentie om problemen op te lossen met bijvoorbeeld de betaalbaarheid van energie, boodschappen en huren.

Rutte benadrukt dat hij en Kaag er nog niet zaten om meteen zaken te doen. “Het doel was niet om deze week deals in achterkamertjes te sluiten.” Hij heeft naar eigen zeggen willen “schetsen waar wij staan in ons denken”. De oppositie heeft “een driekwartsversie” van de kabinetsplannen gepresenteerd gekregen. Daarnaast is gevraagd om “input” bij het opstellen van de definitieve Voorjaarsnota.

In die Voorjaarsnota, die eind deze maand naar de Tweede Kamer gaat, moet het kabinet zijn plannen aanpassen aan de nieuwe economische realiteit die is ontstaan door met name de oorlog in Oekraïne. Ook moet financiële dekking gevonden worden voor compensatie voor betalers van de vermogensrendementsheffing, waarmee de afgelopen jaren miljarden euro’s onrechtmatig geïnd zijn.