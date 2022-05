Sjarel Ex stopt als directeur van Boijmans

Sjarel Ex stopt komend najaar als directeur van het Rotterdamse museum Boijmans Van Beuningen. Het museum is de komende jaren dicht wegens renovatie, maar toont de collectie wel in een spraakmakend depot dat ernaast is verrezen en internationaal de belangstelling trekt.

Het depot geldt als de kroon op zijn werk en Ex verzocht de raad van toezicht om zijn lopende contract nu te ontbinden. Ex was sinds 2004 artistiek en zakelijk eindverantwoordelijk voor het museum, de laatste jaren samen met co-bestuurder en mededirecteur Ina Klaassen. Hij zet zijn loopbaan voort als zelfstandig onderzoeker en tentoonstellingsmaker, aldus Boijmans.

Klaassen noemt hem op “de eerste plaats een visionair met lef”. “Zijn eigenzinnige blik en bevlogen aanpak hebben de groei die het museum heeft doorgemaakt aangewakkerd en voortgestuwd.”

In de kunstwereld zijn er deze week meer afzwaaiers. Charles de Mooij stopt na vijftien jaar als directeur van Het Noordbrabants Museum. Jacqueline Grandjean volgt hem op. Het bestuur van de Vereniging Rembrandt heeft Geert-Jan Janse benoemd als nieuwe directeur. Hij volgt de huidige directeur Fusien Bijl de Vroe op, die met pensioen gaat.