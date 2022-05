Veel kijkers voor tweede halve finale ESF zonder Nederland

Naar de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival hebben donderdagavond gemiddeld 1,6 miljoen mensen gekeken. Dat is veel voor een halve finale waaraan Nederland niet meedeed, meldt de Stichting KijkOnderzoek (SKO) na een nadere analyse van de kijkcijfers. In deze halve finale wist onder anderen Jérémie Makiese zich namens België te plaatsen voor de finale zaterdag.

Naar de halve finales van 2021 keken met 2,7 miljoen en 2,9 miljoen kijkers weliswaar veel meer mensen, maar dat had volgens SKO te maken met bovenmatige belangstelling omdat het evenement dat jaar in Nederland werd georganiseerd. Wordt 2021 niet meegerekend, dan trok alleen de halve finale zonder Nederland in 2014 meer kijkers. Toen keken er gemiddeld 1,7 miljoen mensen. De Nederlandse inzending was toen The Common Linnets, dat uiteindelijk een tweede plaats behaalde.

De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival werd dinsdag door gemiddeld 2,2 miljoen mensen gezien. Hoogtepunt was het optreden van S10, toen er volgens SKO zo’n 3 miljoen mensen op het liedjesfestijn hadden afgestemd. Het hoogtepunt qua aantal kijkers tijdens de tweede halve finale was donderdag om 22.11 uur, er keken toen 1,9 miljoen mensen.

De best bekeken finale-avond sinds 2002, het jaar waarin SKO cijfers begon bij te houden, was in 2021. Naar de grote finale in Rotterdam keken 5,4 miljoen mensen. Aanstaande zaterdag staat Nederland ook weer in de finale. S10 is dan als elfde aan de beurt met haar liedje De Diepte.