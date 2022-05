Veel meer financiële transacties van Russen tegengehouden

Het bedrag aan financiële transacties dat is tegengehouden in het kader van de sancties tegen Rusland is de afgelopen weken flink gestegen. Het gaat om iets meer dan 425 miljoen euro, maakte het kabinet vrijdag bekend. Ruim drie weken geleden stond de teller nog op 274 miljoen.

De tegoeden die zijn bevroren door Nederlandse financiële instellingen zijn in die tijd nauwelijks gegroeid. Daar gaat het om bijna 641 miljoen euro.

Nationaal sanctiecoördinator Stef Blok kwam vrijdag met zijn eindrapport. Hij concludeert “dat er bij de bevriezing van tegoeden – op basis van de huidige informatie – geen aanwijzing is dat er iets gemist is”. Hij werd aangesteld omdat de Kamer ontevreden was over de uitvoering van de sancties door het kabinet.

Volgens Blok moet er wel wel wat verbeterd worden als het gaat om toezicht en handhaving van sancties. Hij pleit voor een permanente sanctiecoördinator bij Buitenlandse Zaken. Verder moet de meldplicht van notariaat, advocatuur en accountancy worden versterkt. Ook moet het makkelijker worden om gegevens uit te wisselen.