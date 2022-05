Veel mensen langs route uitvaartstoet slachtoffer Alblasserdam

Veel mensen hebben vrijdag in Alblasserdam langs de kant van de weg gestaan om afscheid te nemen van de 34-jarige vrouw die vorige week werd doodgeschoten in een zorgboerderij in de Zuid-Hollandse plaats. Mensen waren zichtbaar geëmotioneerd langs de route van de uitvaartstoet met koets.

De nabestaanden van de vrouw hadden opgeroepen om de vrouw langs de stoet de laatste eer te bewijzen. De tocht ging langs het gemeentehuis, waar ook de burgemeester Jaap Paans zijn medeleven betoonde. Op veel huizen en openbare gebouwen en kerken in Alblasserdam hangen vrijdag de vlaggen halfstok.

De grote opkomst toont volgens Paans de betrokkenheid niet alleen in Alblasserdam, maar ook in de gemeenten eromheen. “Het is heel indrukwekkend dat een heel dorp massaal de vlaggen halfstok hangt en dat de molens in de hele Alblasserwaard in rouwstand gaan, dat is echt uitzonderlijk”, aldus de burgemeester. Behalve de familie van het slachtoffer zag Paas ook de boer en eigenaar van de zorgboerderij, de begeleiders en een aantal cliënten “die getraumatiseerd zijn, maar toch de behoefte hadden om hier samen te zijn”.

De uitvaart van het tweede slachtoffer van de schietpartij, een 16-jarig meisje, is later in besloten kring in een andere gemeente.

Voor het schietincident zit een 38-jarige man uit Oud-Alblas vast. Hij is een voormalig cliënt van de zorgboerderij die daar werd weggestuurd nadat bekend was geworden dat hij een ongewenste relatie had met een medecliënt. Behalve de twee dodelijke slachtoffers raakten twee andere mensen ernstig gewond. Zij liggen nog altijd in het ziekenhuis. Het Openbaar Ministerie wil niets kwijt over hoe het met de twee gaat.

Later vrijdag is ook de uitvaart van de twee slachtoffers van het scooterongeluk dat op dezelfde dag als de schietpartij gebeurde. Voor een van de twee is een erehaag gepland bij de begraafplaats van Alblasserdam. De burgemeester zal ook daarbij aanwezig zijn.

Voor het scooterongeval is een 24-jarige automobilist opgepakt. Hij wordt verdacht van doodslag. Er is nog onduidelijkheid over de omstandigheden die voor die verdenking zorgen.

De vier slachtoffers werden afgelopen dinsdag al herdacht tijdens een bijeenkomst die was georganiseerd door vijf plaatselijke kerkgemeenschappen in de Ichthuskerk. Daar waren ongeveer 250 mensen bij.