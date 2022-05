Waarschijnlijk geen rapport over mondkapjesdeal voor zomerreces

Waarschijnlijk is het Deloitte-rapport over de omstreden mondkapjesdeal tussen het ministerie van Volksgezondheid en Sywert van Lienden toch niet klaar voor het zomerreces van de Tweede Kamer, schrijft zorgminister Conny Helder. Er is meer tijd nodig voor hoor en wederhoor met een betrokken partij. Dat kan mogelijk twee weken extra kosten.

Volgens de minister zijn er twee opties voor de Kamer. Of het rapport gaat aan het begin van het reces naar de Kamer, maar dan zonder kabinetsreactie. Een andere optie is dat het rapport later in het reces of erna wordt gestuurd. Dan heeft het kabinet er wel een reactie op.

Tot ongeduld van de Kamer en de minister is de deadline voor het rapport al meerdere keren uitgesteld. In eerste instantie zou het onderzoek al in september vorig jaar afgerond zijn, maar het kabinet meldde meermaals vertraging.

Eerder deze week zei de minister nog dat het rapport wel klaar zou zijn voor het zomerreces begint. Het reces begint 8 juli en duurt tot 5 september.

Van Lienden en kompanen verdienden miljoenen met de verkoop van mondkapjes aan de overheid. Hij zei dit zonder winstoogmerk te doen, maar de deal bleek via een commercieel bedrijf van Van Lienden gesloten te zijn. Het OM doet onderzoek en heeft inmiddels beslag gelegd op ruim 11,5 miljoen euro. Webwinkel Coolblue en uitzender Randstad hebben aangifte gedaan. Zij werken belangeloos mee, omdat ze was gezegd dat het ging om een non-profitinitiatief vanuit Van Lienden.