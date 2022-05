Chauffeurs streekvervoer Overijssel en Noord-Brabant staken

Een deel van de chauffeurs in het streekvervoer in Enschede, Hengelo, Haaksbergen en Tilburg gaat zaterdag staken. Volgens bond FNV gaat het om de tweede staking in een landelijke estafette van streekvervoerstakingen om een betere cao af te dwingen. CNV Vakmensen doet echter niet mee met de stakingsacties. Veel bussen zullen tijdens de acties dan ook gewoon rijden.

Volgens FNV is er in de sector al tijden sprake van toenemende werkdruk, onder andere veroorzaakt door personeelstekort. De bond eist onder meer een hogere beloning om zo meer jonge chauffeurs te trekken.

De eerste estafettestaking in het streekvervoer begon woensdag met zo’n honderd stakers in het noordoosten van het land. Bij de standplaatsen Oude Pekela, Stadskanaal en Emmen legden werknemers het werk neer nadat een eerder eindbod in de cao-onderhandelingen door FNV werd afgewezen.

CNV legde het eindbod van de werkgevers in februari neutraal voor aan de leden. Die hebben het volgens de bond met een tweederdemeerderheid geaccepteerd.