Deel buschauffeurs legt werk neer voor betere cao

In Hengelo, Haaksbergen, Enschede en Tilburg heeft een deel van de buschauffeurs in het streekvervoer het werk neergelegd. Het is de tweede staking in een landelijke reeks om een betere cao af te dwingen. Volgens bestuurder Marijn van der Gaag van FNV Streekvervoer rijdt er in die steden “bijna niets”.

De vakbond stelt dat er in de sector al tijden sprake is van toenemende werkdruk, onder meer veroorzaakt door personeelstekort. De bond eist onder meer een hogere beloning om zo meer jonge chauffeurs te trekken. De eerste estafettestaking in het streekvervoer begon woensdag met zo’n honderd stakers in het noordoosten van het land.

In het streekvervoer werken volgens de FNV in totaal zo’n 13.000 mensen.

Vervoersbedrijf Keolis (actief in Gelderland, Overijssel, Utrecht en Almere) had zijn reizigers al eerder geadviseerd zaterdag andersoortig vervoer te regelen. CNV Vakmensen doet niet mee met de stakingsacties. Die bond legde het eindbod van de werkgevers in februari neutraal voor aan de leden. Die hebben het volgens de bond met een tweederdemeerderheid geaccepteerd.