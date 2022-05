Hoekstra kritisch over oproepen wapenstilstand Oekraïne

Het is aan Oekraïne zelf wanneer het land toe is aan onderhandelingen over een staakt-het-vuren, vindt minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra. Daarop aandringen is onverstandig, want wie onder tijdsdruk staat heeft een zwakkere onderhandelingspositie.

Onder anderen de Amerikaanse defensieminister Lloyd Austin en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz riepen de afgelopen dagen op tot een wapenstilstand in Oekraïne. Dat kwam hun op kritiek te staan, onder meer omdat dat nu niet in het voordeel van Oekraïne zou zijn.

Hoekstra denkt dat de strijd nog wel even voortduurt. Als Oekraïne wil onderhandelen over een bestand verdient het land de steun van het Westen, “maar dat is aan hen”, zei hij voor aanvang van overleg met zijn collega’s van de andere NAVO-landen in Berlijn. Tot die tijd moeten zij ervoor zorgen dat Oekraïne zich Rusland van het lijf kan houden. “Want de harde werkelijkheid is dat zij die sterk staan op het slagveld en die niet onder tijdsdruk staan een betere positie aan de onderhandelingstafel hebben.”