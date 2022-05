Protestacties voor inkrimping luchtvaart op zes vliegvelden

Omwonenden van luchthavens en milieuactivisten voeren zaterdag gelijktijdig actie op zes Nederlandse vliegvelden. Zowel op Schiphol als op de regionale luchthavens in Eindhoven, Rotterdam, Maastricht, Groningen en Lelystad zijn manifestaties gepland. De activisten protesteren hiermee tegen “de groeiende overlast van en vervuiling door het vliegverkeer”.

De demonstranten vinden dat de luchtvaartsector fors moet inkrimpen. Tijdens de coronapandemie werd veel minder gevlogen, maar nu het vliegverkeer weer aantrekt is volgens hen het moment gekomen om in te grijpen. “De luchtvaartindustrie heeft veel schadelijke effecten op de samenleving”, aldus de organisatie van het protest. “De sector levert een grote bijdrage aan de gevaarlijke opwarming van de aarde, hoognodige woningbouw wordt onmogelijk en de volksgezondheid loopt gevaar door geluidsoverlast, uitstoot van ultrafijnstof en kankerverwekkende stoffen.”

Wat de activisten betreft moet Schiphol inkrimpen en moeten kleinere luchthavens worden gesloten. Daaronder verstaan ze onder meer Lelystad Airport, dat grondig is gerenoveerd om vakantievluchten te kunnen afhandelen. Of die vliegtuigen er ooit zullen vertrekken, is echter onzeker. De politiek heeft er nog geen definitief besluit over genomen en vooralsnog beschikt het vliegveld niet over de benodigde natuurvergunning.

Volgens de activisten zouden ook de luchthavens bij Rotterdam en Maastricht dicht moeten. Over de toekomst van Maastricht Aachen Airport valt overigens volgende maand een besluit in de Provinciale Staten van Limburg. Sluiting is een van de mogelijke scenario’s.

Tijdens de manifestaties worden onder meer toespraken en muziekoptredens gehouden. Om 12.05 uur is een ‘stiltemoment’ gepland. De acties worden georganiseerd door bezorgde omwonenden met steun van organisaties als Greenpeace, Milieudefensie, Urgenda en Extinction Rebellion.