Wakker Dier: 7 miljoen vleeskuikens sterven jaarlijks in de stal

Ieder jaar sterven in Nederland minstens 7 miljoen vleeskuikens in de stal door ziekte, stress of hitte. Dat meldt Wakker Dier op basis van cijfers die de dierenwelzijnsorganisatie via een Wob-verzoek opvroeg bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Volgens Wakker Dier blijkt uit de cijfers dat met name ‘plofkippen’ vaker doodgaan in de stal.

Dat soort kippen hebben minder ruimte dan bijvoorbeeld scharrelkippen en leven doorgaans ook minder lang voordat ze naar de slacht gaan. De belangenclub voor dieren stelt dat de helft van alle vleeskuikens in Nederland plofkippen zijn.

De kans op sterfte zou onder plofkippen 60 procent hoger liggen. Ook hebben plofkippen volgens Wakker Dier veel vaker (63 procent) zweren aan hun poten dan kippen die meer ruimte krijgen en langer leven, onder meer omdat ze “hun hele leven lang in hun eigen poep staan”.

Wakker Dier roept het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op de sterftecijfers van vleeskuikens openbaar te maken en actief in de gaten te houden. “Dit legt de problemen bloot en geeft kansen om het aantal slachtoffers met overheidsbeleid te verlagen”, vindt de organisatie. “Het leed van kippen blijft nu onzichtbaar achter gesloten staldeuren.”

Wakker Dier pleit ook voor een verbod op het fokken van plofkip in Nederland. Daarmee zouden volgens de dierenwelzijnsclub een hoop dierenleed en dode kippen voorkomen worden.