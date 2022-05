Beschonken automobilist rijdt wielrenners aan in Zeeland

Een groep wielrenners is zondagochtend aangereden in het Zeeuwse Retranchement. Drie personen raakten gewond, van wie er een naar het ziekenhuis is overgebracht. De bestuurder van de auto was vermoedelijk onder invloed van alcohol, bevestigt de politie een bericht van Omroep Zeeland.

De aanrijding gebeurde even voor 10.00 uur op de Oude Zeedijk. Een woordvoerster van de politie kan nog niet zeggen hoe groot de groep wielrenners was en wat er precies is gebeurd. De automobilist moest mee naar het politiebureau. Het voertuig is weggetakeld.