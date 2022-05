D66 rectificeert MeToo-publicaties, schadevergoeding slachtoffer

D66 heeft vorig jaar na een onderzoek van bureau BING onterecht de indruk gewekt dat er geen sprake zou zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag in een zaak uit 2015 en 2016. “Dat is onjuist”, zegt de partij. Het bestuur zet dit in een persbericht recht, en zegt met het slachtoffer, een oud-medewerkster, overeenstemming te hebben bereikt over “financiële compensatie”.

De zaak draait om voormalig partijprominent en lobbyist Frans van Drimmelen. Een openbaar rapport van BING naar de kwestie leek hem vrij te pleiten van grensoverschrijdend gedrag tegenover de D66-medewerkster, maar in een geheimgehouden bijlage staat dat Van Drimmelen zich wel degelijk schuldig had gemaakt aan stalking, bedreiging en chantage.

D66 zegt zondag in een verklaring dat het slachtoffer er geen bezwaar tegen maakte dat het openbare rapport ook zou vermelden dat Van Drimmelen de fout was ingegaan. Toch is dit niet gebeurd en gaf de partij ook geen gehoor aan meerdere verzoeken van de oud-medewerkster om de conclusie uit het openbare rapport dat er geen sprake was van grensoverschrijdend gedrag te rectificeren.

De partij geeft in de verklaring aan dat er geen volledige openheid werd gegeven om de oud-medewerkster te beschermen. “Het bureau zei: dan geven we iets weg van haar privacy, en zij zei van niet”, zegt bestuurslid Wietske Veltman op de ledenbijeenkomst die over de kwestie is georganiseerd. “Primair ging het natuurlijk om haar privacy, dus daar zat frictie.”

D66 zegt nu dat de partij meer open had moeten zijn. “Met de kennis van nu vindt het huidige bestuur dat toch expliciet opgenomen had moeten worden dat er sprake was van grensoverschrijdend gedrag en had de openheid moeten prevaleren.”

D66 zegt het te betreuren dat de partij “onzorgvuldig” is omgegaan met de oorspronkelijke melding van het ongewenste gedrag van Van Drimmelen en met het BING-rapport van vorig jaar. “Wij menen dat nu alsnog een passende regeling is getroffen die tegemoet komt aan de belangen van de oud-medewerkster.” Juridische uitgaven die ze heeft moeten doen worden gecompenseerd en ze krijgt een tegemoetkoming voor immateriële schade die ze heeft geleden. De vrouw zal een aanzienlijk deel daarvan doneren aan een stichting die zich inzet voor vrouwenrechten. Ook de huidige werkgever van de oud-D66-medewerkster krijgt deels compensatie voor kosten die daar zijn gemaakt.