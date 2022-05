Drukte op Schiphol ‘beheersbaar’

De drukte op Schiphol zondag is volgens de luchthaven beheersbaar. Volgens Schiphol is sprake van een zogeheten piekdag. Dat betekent concreet dat de rijen bij de check-in balies, security en paspoortcontrole veel langer zijn. Ook in de aankomsthal is het drukker. De drukte leidt volgens een woordvoerder nog niet tot noemenswaardige problemen.

De luchthaven nam vanwege de verwachte drukte extra maatregelen. Zo is extra personeel ingezet, ook kantoorpersoneel. Het aantal passagiers is vergelijkbaar met de hoeveelheid reizigers tijdens de meivakantie.

Tijdens de meivakantie leidden personeelstekorten en ziekteverzuim tot chaotische taferelen en vluchten die geschrapt werden of verplaatst naar een ander vliegveld. Aan het begin van die vakantie was er ook al een staking van bagageafhandelaars van KLM. Dat leidde toen tot de oproep om de luchthaven te mijden. Ook werden de afritten van snelweg A4 enige tijd gesloten.