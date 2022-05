Gewonde door schietpartij bij speeltuin in Zoetermeer

In Zoetermeer is zondag een gewonde gevallen door een schietpartij iets na 14.30 uur bij een speeltuin op de Paganinirode. Na het schietincident zijn meerdere verdachten weggevlucht. De politie is naar hen op zoek. Of er kinderen aanwezig waren in de speeltuin op het moment van de schietpartij is niet bekend, aldus de politie.

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk hoe hij eraan toe is. Volgens nieuwssite Regio15 zou het slachtoffer zwaargewond zijn, maar de politiewoordvoerster kan dat niet bevestigen. Verdere details over het schietincident kunnen ook nog niet worden gedeeld, aldus de woordvoerster.