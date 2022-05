Aantal betrapte bestuurders onder invloed van drugs neemt toe

Het aantal mensen dat wordt gepakt omdat ze na drugsgebruik rijden, is de afgelopen jaren gestegen. De politie meldt er maandag cijfers over: in 2017 zijn 1834 processen-verbaal opgemaakt vanwege rijden onder invloed van drugs, een jaar later waren dat er 5462, nog een jaar later 9942 en vorig jaar was dat aantal gestegen tot 13.147.

Dit jaar heeft de politie in de eerste twee maanden ‘al’ 2659 processen-verbaal voor rijden onder invloed van drugs opgemaakt. “Als deze lijn zich doorzet, komen we aan het eind van dit jaar uit op zo’n 16.000 processen-verbaal”, aldus portefeuillehouder verkeer Paul Broer in een persbericht van de politie.

De politie is bezorgd, zo staat daar ook in. De politie stelt dat voor 2017 bijna niet werd gecontroleerd op rijden na gebruik van drugs. Sinds 1 juli 2017 zijn er wettelijke limieten voor drugsgebruik in het verkeer.

Of er daadwerkelijk meer mensen na drugsgebruik zijn gaan rijden is dus niet duidelijk. Het feit dat er meer mensen gepákt worden onder invloed van drugs in het verkeer heeft er deels mee te maken dat de politie sinds 2017 een speekseltest inzet waarmee een eerste aanwijzing kan worden gegeven dat er eventueel drugs zijn gebruikt. Het gaat om cannabis, (meth)amfetamines, cocaïne en opiaten. Het gebruik van lachgas is volgens de politie nog niet te meten met een tester, omdat het zo vluchtig is.

Voor rijden onder invloed van drugs kunnen hoge straffen gegeven worden; een gevangenisstraf van maximaal een jaar of een hoge geldboete. Ook kan de rijbevoegdheid voor maximaal vijf jaar worden ontzegd. Automobilisten die binnen vijf jaar weer worden betrapt terwijl ze rijden onder invloed, kan de rijbevoegdheid voor maximaal tien jaar worden ontzegd.