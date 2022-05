Doorgereden bestuurder na val wielrenners Bavel meldt zich alsnog

De bestuurder van een auto die zondag betrokken was bij een ongeval met wielrenners in het Brabantse Bavel, heeft zich gemeld bij de politie. Mogelijk heeft hij de fietsers opzettelijk aangereden. Hij was doorgereden na het voorval. Het is een 20-jarige man uit Bavel.

Hij zal binnenkort worden gehoord als verdachte om te zien of er inderdaad opzet in het spel is geweest, zo meldt de politie maandag na berichtgeving in Brabantse media.

Twee Belgische wielrenners raakten zondag gewond. Een 72-jarige man is met een breuk, schaafwonden en kneuzingen naar het ziekenhuis gebracht. De andere wielrenner raakte lichtgewond.

Het ongeval gebeurde zondag rond 09.30 uur op de Gilzeweg, toen een groep van zestien Belgische wielrenners op de rijbaan reed in plaats van het naastgelegen fietspad. Zondag meldde de politie al dat de automobilist hierdoor vermoedelijk geïrriteerd raakte en hevig claxonneerde bij het passeren van de groep. Bij het terugsturen naar rechts heeft de bestuurder mogelijk de twee fietsers geraakt, aldus de woordvoerder toen. De fietsers verklaarden dat ze opzettelijk zijn aangereden.