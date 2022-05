Harbers wil niet dat weggebruikers dupe zijn van ziek personeel

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) wil niet dat weggebruikers last hebben van ziek personeel bij belangrijke infrastructurele knooppunten, zoals de Ketheltunnel. Hij wil van Rijkswaterstaat weten hoe zij in de toekomst problemen voor weggebruikers zo veel mogelijk gaat beperken, als zich een soortgelijke situatie voordoet zoals de gedwongen sluiting van de Ketheltunnel maandagochtend.

Vanwege twee zieke medewerkers werd de tunnel om veiligheidsreden enkele uren gesloten, wat flinke files opleverde rondom Rotterdam. Harbers stelt dat het een uitzonderlijke situatie betrof, die “heel vervelend voor weggebruikers” is. Volgens Harbers gaat het hier niet om een structureel tekort aan personeel, waarvan wel bijvoorbeeld op het spoor en op Schiphol sprake is.

“Wel vraag ik Rijkswaterstaat de gevolgen van ziekmeldingen voor de weggebruiker zo veel mogelijk te beperken, mocht een dergelijke situatie zich nog eens voordoen”, zegt Harbers in een reactie. “Voor dit werk is specifieke kennis nodig en veiligheid staat voorop.”

De Kamerleden DaniĆ«l Koerhuis (VVD) en Wybren van Haga (Groep Van Haga) willen opheldering van Harbers. “De Ketheltunnel is belangrijk voor de doorstroom van het verkeer in NL”, twittert Koerhuis. “Goed dat verkeersveiligheid vooropstaat en dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing, maar dit soort afsluitingen kunnen en mogen niet te vaak gebeuren.” Hij gaat mondelinge vragen over de kwestie aan de minister stellen.

Van Haga noemt het “onacceptabel” dat de tunnel vanwege twee zieke medewerkers in beide richtingen dicht moest. Hij wil onder meer van de minister weten hoe hij tegen Rijkswaterstaat gaat optreden. Ook wil hij weten wat de sluiting van de tunnel het Nederlandse bedrijfsleven heeft gekost en wat Harbers gaat doen om soortgelijke situaties te voorkomen.