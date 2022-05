Bulgarije vraagt verlenging Nederlandse missie, kans is klein

Bulgarije wil dat de Nederlandse F-35’s langer in Bulgarije blijven. De kans dat dit gaat gebeuren lijkt niet zo groot. “Het verzoek is gedaan en er wordt over gesproken. Maar het is lastig vanwege onze beperkingen bij Defensie”, zei premier Mark Rutte tijdens een bezoek aan de militairen.

Vier Nederlandse F-35’s zijn op de Bulgaarse luchtmachtbasis Graf Ignatievo gestationeerd. Ze moeten de oostflank van het NAVO-gebied beschermen. De afspraak met de NAVO was dat de gevechtsvliegtuigen er twee maanden zouden blijven. Eind mei loopt die periode af.

Rutte bezocht de militairen maandag samen met de Commandant der Strijdkrachten, generaal Onno Eichelsheim. Ze werden op de basis opgewacht door viceminister Yordan Boshilov. Het is de eerste buitenlandse missie van de F-35’s (voorheen ook de JSF genoemd).

De F-35’s gaan soms samen met Mig-29’s van de Bulgaarse luchtmacht de lucht in. Het is veel “relaxter” dan andere missies, zegt de Nederlandse vlieger ‘Chunky’ op de basis. Hij vloog eerder missies met een F-16 in onder meer Afghanistan en Irak.

De Nederlanders moeten indringers in het Bulgaarse luchtruim onderscheppen. “De Russen vliegen overal boven de Zwarte Zee”, aldus Chunky. Ze provoceren volgens hem niet, maar zijn “volledig gefocust” op de oorlog in Oekraïne.

Na het anderhalf uur durend bezoek aan de basis reisde Rutte door naar Sofia. Daar spreekt hij later in de middag premier Kiril Petkov. Centraal in dat gesprek staat de oorlog in Oekraïne. Bulgarije heeft nauwe historische en culturele banden met Rusland.

De regering in Sofia steunt de Oekraïners, maar levert geen wapens. Wel is ze bereid om militaire technische assistentie te verlenen. De Europese Commissie wil een olieboycot van Rusland, maar daar willen de Bulgaren respijt van krijgen. Moskou stopte vorige maand al de gasleveranties aan Bulgarije.