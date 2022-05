Kabinet stelt meer eisen in nieuwe overeenkomst met landsadvocaat

Het kabinet gaat een nieuwe overeenkomst aan met omstreden landsadvocaat Pels Rijcken. Wel wordt het advocatenkantoren geacht meer te doen aan sociale veiligheid, transparantie en staatsveiligheid. Een speciale commissie gaat daarnaast onderzoek doen naar de rol van de landsadvocaat in het algemeen. Dat staat in een brief van minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer.

De overeenkomst met Pels Rijcken wordt aangepast in aanloop naar de conclusies van deze commissie. Zo worden de functies van de advocaat zelf en zijn plaatsvervanger zogenoemde vertrouwensfuncties, omdat zij werken met gevoelige informatie die de nationale veiligheid raakt. Daarom zullen zij een veiligheidsonderzoek van de AIVD moeten ondergaan. Ook de computersystemen van het advocatenkantoor moeten worden ingericht om gevoelige informatie veilig op te slaan.

Pels Rijcken staat de Nederlandse staat bij sinds 1965. Maar in de voorbije jaren stond het advocatenkantoor meermaals ter discussie. Zo bleek de toenmalig bestuursvoorzitter betrokken bij een grote fraudezaak. In november vorig jaar bleek uit berichtgeving van NRC bovendien dat er grote zorgen waren over de werkcultuur binnen het kantoor.

Naast de aanscherping van de eisen in het kader van staatsveiligheid, gaat er ook aandacht uit naar de sociale veiligheid binnen het advocatenkantoor. Zo dient er een vertrouwenspersoon aanwezig te zijn en moet een klokkenluiders- en klachtenregeling worden opgesteld.

Door middel van audits zal de naleving van de nieuwe overeenkomst worden gecontroleerd. Ook zal er ieder half jaar een bestuurlijk overleg plaatsvinden tussen het ministerie en de landsadvocaat. Tijdens deze gesprekken wordt de naleving van de overeenkomst besproken.

Vrijdag stemde de ministerraad in met het aanstellen van een onderzoekscommissie. Deze gaat onderzoeken welke redenen de staat kan hebben om de landsadvocaat in te schakelen. Ook gaat ze onderzoeken of de overheid zelf advocaten in dienst kan nemen.