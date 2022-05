Museum vindt portret van Willem van Oranje

Het Historisch Museum Den Briel heeft een portret van Willem van Oranje opgedoken, dat na diens dood (1584) is geschilderd door Michiel Janszn. van Mierevelt, waarschijnlijk in 1617. Het bevond zich thuis bij een particulier.

Het gaat om een olieverf op paneel van 30 bij 24,5 centimeter. Willem van Oranje draagt een zwart harnas met vergulde versiering op het schilderij. Een Nederlandse kunsthandelaar kocht het werk enkele jaren terug uit een particuliere verzameling in Spanje en verkocht het door aan een Nederlandse verzamelaar in de omgeving van Delft.

Het paneeltje wordt deze zomer tentoongesteld op de tentoonstelling Het Huis Oranje-Nassau in Brielle en op Voorne-Putten in Historisch Museum Den Briel. Volgens het museum is het nooit eerder geƫxposeerd.