Niet eerder dan 17 november uitspraak in MH17-proces

De rechtbank doet op zijn vroegst 17 november uitspraak in het omvangrijke MH17-proces, maar het kan ook 15 december worden. Dat heeft de voorzitter maandag bij aanvang van de zitting in de beveiligde rechtbank op Schiphol gemeld.

De rechtbank had eerder al drie data gereserveerd voor de uitspraak. De eerste gereserveerde mogelijkheid, 22 september, gaat zeker niet lukken, liet de voorzitter weten.

Het monsterproces is na ruim twee jaar momenteel in de afrondende fase. Tegen de vier verdachten is een levenslange gevangenisstraf geëist. Slechts één verdachte, de Rus Oleg Poelatov, laat zich door advocaten vertegenwoordigen. Zij hebben gepleit voor vrijspraak. Het Openbaar Ministerie gaat daar vanaf maandag op reageren. Ook de advocaten van de nabestaanden kregen nog een reactiemogelijkheid. Deze week zijn drie dagen uitgetrokken voor deze reacties.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines is neergehaald op 17 juli 2014 in Oost-Oekraïne, waar op dat moment ook een gewapende strijd gaande was. Het toestel was onderweg van Schiphol naar de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Alle 298 inzittenden kwamen bij de ramp om het leven. Onder hen waren veel Nederlanders.

Volgens het OM hebben pro-Russische separatisten het toestel neergehaald met een Buk-raket. Naast Poelatov staan rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko terecht. De mannen hebben volgens het OM een rol gespeeld bij het binnenhalen of het wegbrengen van de Buk-raketinstallatie. “Het allesvernietigende geweld kwam niet in een opwelling. Het is door de verdachten gepland en georganiseerd”, zei de officier van justitie destijds. “Dat ze niet zelf op de knop hebben gedrukt, is juridisch niet relevant.” De mannen zelf ontkennen iedere betrokkenheid.

Het is niet precies bekend waarom het vliegtuig werd neergehaald. Het meest waarschijnlijke scenario is dat de pro-Russische separatisten niet doorhadden dat het om een passagiersvlucht ging.

Volgende maand staat de dupliek op het programma, een laatste reactie van de verdediging. Daarna volgt de uitspraak.