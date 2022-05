Onderzoekers zien weer grote stofwolken uit Sahara naderen

West-Europa krijgt komend weekend mogelijk weer een lading stof uit de Sahara over zich heen. Volgens Copernicus, de Europese instantie die weer en klimaat voortdurend in de gaten houdt, hangt een grote stofwolk momenteel boven de Atlantische Oceaan. Na een draai komt de pluim vrijdag en zaterdag over het westen van Europa heen, verwachten de wetenschappers.

Copernicus ziet dit jaar relatief grote hoeveelheden stof vanuit de Afrikaanse woestijn over het Middellandse Zeegebied en andere delen van Europa heen waaien. Nederland kreeg in maart en april ook al met het fenomeen te maken. De stofdeeltjes kunnen de lucht een oranje gloed geven en bijvoorbeeld auto’s met een dun bruin laagje bedekken.

Voor de luchtkwaliteit kan Saharastof ook gevolgen hebben. Dit speelt vooral in landen als Spanje, die regelmatig de volle laag krijgen. Volgens de verwachting van Copernicus krijgt Spanje ook nu weer de grootste hoeveelheid stof te verduren. Fijne stofdeeltjes kunnen irritaties aan de luchtwegen veroorzaken.

De stofwolken uit de Sahara hebben ook effect op de temperatuur: zonlicht wordt erdoor tegengehouden en dat kan een paar graden verschil maken. Er zijn meer effecten op het klimaat, legt het KNMI uit. Zo kunnen de stofwolken de zogeheten straalstroom be├»nvloeden. Dat is “de gordel van westenwinden die als een meanderende rivier tussen 30 en 60 graden noorder- en zuiderbreedte rond de aarde waait”. Lokaal kan dat tijdelijk tot behoorlijke temperatuurverschillen leiden.