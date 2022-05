Vorig jaar minder politiemedewerkers ontslagen

Het aantal politiemedewerkers dat een disciplinaire maatregel opgelegd kreeg of werd ontslagen is vorig jaar licht gedaald, zo meldt de politie maandag vooruitlopend op de jaarcijfers die woensdag volgen. Het gaat om 298 politiemedewerkers die in 2021 een disciplinaire maatregel kregen opgelegd, tegenover 312 een jaar eerder. Het aantal mensen bij de politie dat ontslagen werd daalde van 134 in 2020 naar 119 vorig jaar.

“We richten ons steeds meer op preventie. Niet alleen kijken naar wat er misgaat, maar juist naar hoe we ongewenst gedrag kunnen voorkomen”, aldus Lonneke Soudant, sectorhoofd Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK). De afdeling VIK voert de interne onderzoeken uit binnen de politie.

In totaal werden vorig jaar 401 interne onderzoeken uitgevoerd, waarna in 298 gevallen plichtsverzuim werd vastgesteld. Maatregelen die dan volgen variƫren van een schriftelijke berisping tot ontslag.

“Van de 298 medewerkers die vorig jaar een disciplinaire maatregel kregen opgelegd, werden er 77 bestraft wegens lekken, misbruiken of achterhouden van vertrouwelijke informatie. In 2020 gebeurde dat 81 keer.” Daarnaast moest 86 keer ingegrepen worden nadat misbruik van bedrijfsmiddelen en overtreding van interne regels werd vastgesteld. “Dit gebeurde in 2020 80 keer.”