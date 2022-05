Zes verdachten nog vast voor schietpartij speeltuin Zoetermeer

Zes verdachten zitten maandag nog vast voor verhoor over de schietpartij van zondag bij een speeltuin in Zoetermeer, meldt de politie. Het slachtoffer van de schietpartij, een 17-jarige uit Leidschendam, ligt nog in het ziekenhuis en is inmiddels aanspreekbaar.

Rond 14.30 uur werd melding gemaakt dat iemand was neergeschoten in de directe omgeving van de speeltuin aan de Paganinirode. Daarop startte de politie een zoektocht naar meerdere verdachten die waren weggevlucht. Diezelfde middag werden er vier verdachten aangehouden, twee van hen zijn later weer vrijgelaten omdat ze niks met de zaak te maken hadden. Later op de avond werden er nog eens vier verdachten aangehouden. De zes verdachten komen uit Zoetermeer en zijn tussen de 16 en 21 jaar oud.

De politie laat weten nog geen verdere informatie over de zaak te kunnen geven en onderzoekt de toedracht van het schietincident.