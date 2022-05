Baronessen moeten in gesprek over gebruik Kasteel de Haar

Barones Allegra van Zuylen moet met haar halfzussen in gesprek over het gebruik van Kasteel de Haar in Haarzuilens, zo bleek dinsdagmorgen tijdens een kort geding dat de barones bij de rechtbank in Utrecht had aangespannen. Haar oudere halfzus Alexandra, die ook lid is van de stichting die het kasteel exploiteert, heeft Allegra via het bestuur enkele jaren geleden de toegang ontzegd na enkele incidenten. In het poortgebouw van het kasteel zou Allegra in 2017 bijvoorbeeld met een rookmachine het brandalarm in werking hebben gezet.

De vier oudere zussen uit het eerste huwelijk van baron Thierry van Zuylen van Nijevelt, en Allegra uit zijn derde huwelijk, mogen alle vijf gebruik maken van het poortgebouw (châtelet), waarin een appartement zit en waar de baron zelf ook regelmatig met familie verbleef. Thierry van Zuylen van Nijevelt, die in 2011 op 78-jarige leeftijd overleed in Londen, bedong het gebruiksrecht van het châtelet toen hij het kasteel begin deze eeuw overdroeg aan Natuurmonumenten.

Na zijn overlijden verbleven de vijf dochters met enige regelmaat in het châtelet. Na enkele incidenten met Allegra besloot haar oudere halfzus Alexandra haar rol als bestuurslid van de stichting te gebruiken om Allegra de toegang tot het kasteel, het landgoed en de kapel te ontzeggen.

Allegra, die sinds 2014 in Londen woont en woensdag zelf niet bij het kort geding aanwezig was, meent echter dat zij als belangrijkste erfgenaam van haar vader alle recht heeft om het kasteel te bezoeken en er ook meerdere weken te verblijven. De stichting wil dit Allegra na de incidenten alleen toestaan als er een ander familielid aanwezig is. De vier oudere zussen hebben echter al geruime tijd geen contact meer met hun halfzus.

De kortgedingrechter stelde woensdag vast dat het toch echt aan de zussen en de stichting van het grootste kasteel van Nederland, vlakbij Utrecht, is om samen tot een werkbare oplossing te komen. Allegra zal daarom binnenkort met haar zus contact opnemen om samen met de stichting Kasteel de Haar nieuwe afspraken over het gebruik te maken.