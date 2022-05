COA wil af van noodopvanglocaties voor asielzoekers

De asielopvang in Nederland kan en moet anders, schrijven de bestuurders van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in hun jaarverslag. Ze willen graag af van noodopvanglocaties. “Voor de lange termijn zit naar ons stellige idee de oplossing in het realiseren van meer duurzame locaties”, vinden voorzitter Milo Schoenmaker en bestuurslid Joeri Kapteijns. “Dat is in het belang van onze medewerkers, bewoners en van gemeenten. En van de samenleving als geheel.”

Het COA heeft zijn “grenzen bereikt, en soms gingen we daar noodgedwongen overheen”, zo staat te lezen in het jaarverslag. “Het meest zichtbaar is dit in Ter Apel.” Daar was het ook de afgelopen tijd vaak zo druk met asielzoekers die zich willen aanmelden, dat er te weinig slaapplaatsen waren en mensen in allerijl naar andere locaties verplaatst moesten worden.

De overheidsdienst beleefde een zeer druk jaar in 2021. In de tweede helft van het jaar nam het aantal bewoners toe met ongeveer 10.000, onder meer door de komst van Afghaanse evacués die hun land verlieten nadat de Taliban daar weer aan de macht waren gekomen. “Dat komt neer op zo’n 450 per week”, klinkt het. Vanwege de sterk toegenomen instroom van asielzoekers werd het aantal locaties uitgebreid van 64 naar 109. Dat is een stijging van 70 procent.

In het verslag gaat het COA ook in op de oorlog in Oekraïne en de komst van vluchtelingen uit dat land. Voor de opvang van deze mensen zijn de veiligheidsregio’s verantwoordelijk, maar het COA is er wel bij betrokken. “In de zoektocht naar geschikte opvangplekken is het uitgangspunt ‘en/en’’, schrijft de organisatie. “Zowel zoeken naar plekken voor mensen uit Oekraïne, als naar plekken voor asielzoekers uit andere landen.”

De opvanginstantie zegt er trots op te zijn dat het is gelukt om iedereen die zich kwam melden op te vangen. Dat gebeurde echter “helaas niet overal op de wijze die wij voorstaan”, aldus Schoenmaker en Kapteijns in het voorwoord bij het verslag. “Het steeds weer openen, sluiten en openen van (nood)opvanglocaties heeft te grote impact op de bewoners, medewerkers, gemeenten en overige partners.” Die boodschap wil het COA overbrengen aan de samenleving en aan de politiek.